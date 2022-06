Top 3 noticias ¡La ciencia puede ser divertida!

La ciencia es uno de los estudios más útiles y que más ha aportado y ha hecho por la humanidad, por comprenderla y entender el funcionamiento nuestro interior y el de las cosas que nos rodean, pero siempre ha desprendido un aura o una mala fama de ser aburrida y poco emocionante pero ¡eso no es así!

La ciencia está repleta de curiosidades y descubrimientos muy divertidas que pueden llegar a sorprendernos, en este artículo te mencionaremos unos cuantos que seguramente no sabías y te dejarán con la boca abierta:

Las vacas aprenden a ir al baño

Uno de los problemas que existen con las granjas agrícolas es lo contaminantes que son, especialmente los deshechos de los animales que elevan los niveles de CO2 en el ambiente, así que un grupo de científicos se propuso reducir este problema enseñando a las vacas a ir al baño ¿cómo lo hizo? muy sencillo, cómo se suele hacer todo en la educación y con los animales, a base de refuerzos positivos. Cada vez que las vacas usaban el baño se les abría una compuerta con la comida que más les gustaba, de esa forma ellas han ido asociando que si hacen sus necesidades en el aseo obtendrán un premio.

Los perros han aprendido a conquistarnos

Todos os que hemos tenido perros vamos a sentirnos identificados con este artículo. La evolución los dice que el perro viene del lobo y que la domesticación poco a poco los ha ido convirtiendo en el perro como la mascota que conocemos hoy en día. Cuando un perro, compañero tuyo, quiere algo suele conseguirlo mirándonos con una cara absolutamente adorable y poniendo ojos de cachorro u ojos de lastima. Esta escena está muy simbolizada en Shrek con el gato. Bien, pues esta mirada con la que nos están dando a entender sentimientos y afecto es algo que ellos naturalmente no sabían hacer y lo han aprendido. Los músculos de la cara de cualquier mamífero no pueden sostener una emoción en el rostro durante más tiempo que no sea un instante, en cambio, los perros han podido aprender a mantener esta cara de chorro o mirada intensa de pena durante bastantes minutos. ¡Increíble lo que hacen para salirse con la suya!.

Una pompa que dura un año

De pequeños todos hemos jugado a hacer pompas de jabón , nos encantaba en la hora del baño e incluso vendían pistolas de agua con un tanque para jabón que al dispararla salían pompas, lo malo es que se sostenían tan solo unos segundos en el aire antes de explotar y desaparecer. Ahora científicos franceses han descubierto que a más glicerol contenga una pompa de jabón más puede durar habiendo conseguido hacer una que durara ¡465 días! eso es increíble.